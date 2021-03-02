Вирусологи не поверили прогнозу Голиковой о COVID-иммунитете к августу
Учёный Александр Чепурнов заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что коллективный иммунитет в России может формироваться дольше из-за низких темпов вакцинации.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, это произойдет, если сохранится нынешний темп вакцинации.
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился в прогнозах Голиковой. Чтобы успеть сформировать коллективный иммунитет к августу, нужно заметно ускориться с темпами вакцинации, считает он.
«Мы не имеем достоверных данных, что тоже очень плохо. Было бы правильно выдавать ежедневно цифры провакцинированных людей. Мы же показываем, сколько сделано тестов. С чем связана низкая скорость вакцинации, у меня нет ответа. Может, мы не нарабатываем достаточного количества вакцины до сих пор. Я, например, видел в СМИ информацию, что в Новосибирскую область поступило 80 тысяч доз вакцины. Это очень мало для 2,5-миллионного региона. В США делается миллион триста тысяч инъекций в день. Вот какие темпы нам нужны, чтобы к августу достигнуть показателя в 60-70% коллективного иммунитета», - заявил ученый.
По его оценке, к настоящему моменту в России порядка 30% населения так или иначе уже встречалось с коронавирусом.
«Я имею в виду бессимптомные заболевания. ВОЗ вчера заявила, что антитела есть только у 10% населения мира. А для России они еще меньше цифру показали. То есть мы не знаем, сколько на самом деле. Достаточно часто встречаются случаи повторного заболевания. Поэтому у меня нет уверенности насчет августа. Сейчас идет затухание. По сравнению с пиком, у нас почти в три раза снизилось число новых случаев. Но вопрос, это вообще затухание или межсезонье, которое в ближайшие пару недель сменится третьей волной?» - задался вопросом Чепурнов.
По мнению собеседника «Радиоточки НСН», условия для отмены COVID-ограничений раньше всего сформируются в крупнейших городах страны.
«Быстрее будут достигать коллективного иммунитета большие города. Там интенсивнее болеют. У нас это Москва и Санкт-Петербург. Крупные города, транспортные узлы. Если не будет третьей волны, то с учетом летнего снижения к следующей осени мы можем подойти с цифрами, которые не будут представлять большую трагедию для страны», - отметил Чепурнов.
Однако, по его словам, в России скорость вакцинации пока очень низкая.
В России седьмой день подряд снижается суточное число заражений коронавирусом, преодолевая минимальную планку по этому показателю с октября.
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