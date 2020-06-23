Турция тоже начинала с малого. Ростуризм о планах в Хакасии
В пресс-центре НСН прошла ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Хакассия: Новые горизонты развития внутреннего туризма».
Республика Хакасия одной из первых вошла в список направлений нового государственного проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета. Данный проект стал возможен благодаря совместной и эффективной работе Федерального Агентства по туризму, туроператора ANEX Tour и региональных органов власти Республики. Старт первой в истории региона чартерной полетной программы по инициативе туроператора запланирован на 19 июля.
Руководитель Федерального агентство по туризм Зарина Догузова в эфире НСН сравнила шаги по развитию туризма в Хакасии с популярными сегодня на мировом рынке курортами.
«Может быть эта программа, которую мы сейчас запускаем, в количественном выражении не такая существенная и не такая впечатляющая, но она очень важна. Ведь подобные чартерные программы формируют устойчивый спрос и, бизнес понимает, что у него есть, пусть не большой, но гарантированный поток. Как правило, с такого устойчивого спроса и гарантированного потока, с работы с крупными туроператорами начиналось развитие той же Турции, с Анталии», - считает Догузова.
Она также отметила, что запуск проекта в регионе сразу взбодрил бизнес.
«Приходится стряхнуть пыль с гостиниц - они сразу начинают шевелиться, думать, что улучшить, отреставрировать. То есть это [чартерный проект] запускает некий процесс, который становится необратимым. Наша задача за счет этой новой чартерной программы сформировать такой устойчивый спрос, который даст толчок региону и бизнесу дальше развиваться. Потом вокруг регион уже самостоятельно будет обрастать и индивидуальными туристами. Это некий стандарт развития очень многих популярных сегодня курортов», - заключила глава Ростуризма.
Ранее в эфире НСН глава Республики Хакасия Валентин Коновалов заявил о сокращении стоимости авиабилетов в два раза.
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