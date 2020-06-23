Турция тоже начинала с малого. Ростуризм о планах в Хакасии

В пресс-центре НСН прошла ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Хакассия: Новые горизонты развития внутреннего туризма».

Республика Хакасия одной из первых вошла в список направлений нового государственного проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета. Данный проект стал возможен благодаря совместной и эффективной работе Федерального Агентства по туризму, туроператора ANEX Tour и региональных органов власти Республики. Старт первой в истории региона чартерной полетной программы по инициативе туроператора запланирован на 19 июля.

Руководитель Федерального агентство по туризм Зарина Догузова в эфире НСН сравнила шаги по развитию туризма в Хакасии с популярными сегодня на мировом рынке курортами.

«Может быть эта программа, которую мы сейчас запускаем, в количественном выражении не такая существенная и не такая впечатляющая, но она очень важна. Ведь подобные чартерные программы формируют устойчивый спрос и, бизнес понимает, что у него есть, пусть не большой, но гарантированный поток. Как правило, с такого устойчивого спроса и гарантированного потока, с работы с крупными туроператорами начиналось развитие той же Турции, с Анталии», - считает Догузова.