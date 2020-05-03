В МЧС посоветовали промывать горло после возвращения с улицы
Чтобы снизить риск заражения коронавирусом COVID-19, после возвращения домой с улицы следует мыть руки с мылом в тёплой воде в течение 20 секунд, промыть нос и горло, а также глаза. Об этом говорится в рекомендациях Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, передаёт ТАСС.
Там также советуют снять уличную одежду, вымыть обувь, а также утилизировать использованные средства индивидуальной защиты.
Тем, кто находится на обязательном карантине, рекомендовано обрабатывать руки антисептиком после посещения туалета и перед приёмом пищи, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку с использованием средств бытовой химии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru