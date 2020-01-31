Дуров vs. WhatsАpp. Создатель Telegram продвигает свой продукт, топя конкурентов
Все обвинения Павла Дурова в адрес WhatsАpp объясняются борьбой за пользователей. Такое мнение в эфире НСН высказал глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Пользователи WhatsApp находятся в опасности, заявил создатель Telegram Павел Дуров. Такой вывод он сделал, основываясь на информации, что телефон самого богатого человека на планете — владельца Amazon Джеффа Безоса взломали через бэкдор в WhatsApp. По словам Дурова, ошибка безопасности отсутствовала на устройствах iOS.
Бэкдор является вредоносной программой, которая используется для получения несанкционированного удаленного доступа к компьютерной системе, за счет уязвимости в системе безопасности. Бэкдор работает в фоновом режиме и скрывается от пользователя. Он очень похож на другие вредоносные вирусы, и поэтому его довольно трудно обнаружить. Бэкдор это один из самых опасных типов паразитов, так как он дает хакерам возможность выполнять любые действия на зараженном устройстве.
Дуров напомнил, что в ООН рекомендовали чиновникам удалить WhatsApp на своих устройствах, а приближённым к Дональду Трампу посоветовали вообще сменить смартфоны, чтобы они не стали жертвой взлома.
Решение российский бизнесмен предлагает универсальное, а самое главное - для него выгодное. «Если бы Джефф Безос полагался на Telegram вместо WhatsApp, он не был бы шантажирован людьми, которые скомпрометировали его коммуникации», — подчеркнул Дуров.
Претензии к WhatsApp из его уст звучат не первый раз. «Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона», - написал он в своем Telegram-канале еще осенью прошлого года.
Выступление Дурова объясняется борьбой за пользователей. Об этом заявил в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
«WhatsАpp – это его прямой конкурент. Сегодня в России и мире он занимает первое место по количеству приложений. Второе место – Viber. Telegram, к сожалению для Дурова, занимает не лидирующие позиции. В России он очень популярен, в других странах мира – время от времени. Поэтому действительно определенные проблемы с защитой информации могут возникать. Но вещи, которые не стоит распространять в электронном варианте, просто не надо это делать. Проблемы могут возникать у всех компаний, у всех сотовых операторов, у Microsoft с их Windows», - отметил он.
По словам Кускова, 100-процентной гарантии сохранности информации не может обеспечить ни один мессенджер.
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