Дуров vs. WhatsАpp. Создатель Telegram продвигает свой продукт, топя конкурентов

Пользователи WhatsApp находятся в опасности, заявил создатель Telegram Павел Дуров. Такой вывод он сделал, основываясь на информации, что телефон самого богатого человека на планете — владельца Amazon Джеффа Безоса взломали через бэкдор в WhatsApp. По словам Дурова, ошибка безопасности отсутствовала на устройствах iOS.

Бэкдор является вредоносной программой, которая используется для получения несанкционированного удаленного доступа к компьютерной системе, за счет уязвимости в системе безопасности. Бэкдор работает в фоновом режиме и скрывается от пользователя. Он очень похож на другие вредоносные вирусы, и поэтому его довольно трудно обнаружить. Бэкдор это один из самых опасных типов паразитов, так как он дает хакерам возможность выполнять любые действия на зараженном устройстве.

Дуров напомнил, что в ООН рекомендовали чиновникам удалить WhatsApp на своих устройствах, а приближённым к Дональду Трампу посоветовали вообще сменить смартфоны, чтобы они не стали жертвой взлома.

Решение российский бизнесмен предлагает универсальное, а самое главное - для него выгодное. «Если бы Джефф Безос полагался на Telegram вместо WhatsApp, он не был бы шантажирован людьми, которые скомпрометировали его коммуникации», — подчеркнул Дуров.

Претензии к WhatsApp из его уст звучат не первый раз. «Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона», - написал он в своем Telegram-канале еще осенью прошлого года.