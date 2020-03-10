ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты

Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Решение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях неустойчивости на мировом рынке нефти, передает RT.

Мировые цены на нефть возобновили рост на торгах во вторник, 10 марта. Так, майский фьючерс нефти Brent вырос сразу на 7,45%, то есть до $36,92 за баррель, а баррель нефти WTI с поставкой в апреле подорожал на 6,87%, до $33,27. Рынок приходит в себя после обвала в понедельник, когда нефтяные котировки рухнул вниз сразу на 30%.

К падению привёл отказ России продлевать сделку ОПЕК+ о заморозке роста нефтедобычи. Как сообщили СМИ, после этого Саудовская Аравия объявила России «ценовую войну», снизив цены на свою нефть. По оценкам экспертов, Россия и страны картеля ещё могут договориться до конца марта.

Эксперты в беседе с НСН похвалили российские власти за жёсткую позицию на переговорах.



