Диетолог назвала привычки, которые помогут похудеть

Австралийский диетолог Лианна Уорд рассказала о привычках, которые препятствуют приобретению идеальных форм. Как отмечает Daily Mail, для начала специалист посоветовала избавится от привычки заедать стресс и плохое настроение. По её словам, лучшим решением в данной ситуации будет какое-то занятие, например, прогулка или чтение.

Кроме того, по словам Уорд, во время еды не стоит отвлекаться на телевизор, телефон или чтение журналов. Также диетолог подчеркнула, что часто жажду можно принять за чувство голова. По этой причине специалист советует перед приемом пищи выпить немного воды.

Не стоит забывать и об овощах – Лианна Уорд настоятельно рекомендует готовить из них салаты или смузи. А вот от употребления полуфабрикатов диетолог советует отказаться или есть их не чаще двух раз в неделю.

Резюмируя, специалист отметила, что диета дает лишь 70% успеха в процессе похудения, остальные 30% — за активным образом жизни.