Диетолог назвала привычки, которые помогут похудеть
Австралийский диетолог Лианна Уорд рассказала о привычках, которые препятствуют приобретению идеальных форм. Как отмечает Daily Mail, для начала специалист посоветовала избавится от привычки заедать стресс и плохое настроение. По её словам, лучшим решением в данной ситуации будет какое-то занятие, например, прогулка или чтение.
Кроме того, по словам Уорд, во время еды не стоит отвлекаться на телевизор, телефон или чтение журналов. Также диетолог подчеркнула, что часто жажду можно принять за чувство голова. По этой причине специалист советует перед приемом пищи выпить немного воды.
Не стоит забывать и об овощах – Лианна Уорд настоятельно рекомендует готовить из них салаты или смузи. А вот от употребления полуфабрикатов диетолог советует отказаться или есть их не чаще двух раз в неделю.
Резюмируя, специалист отметила, что диета дает лишь 70% успеха в процессе похудения, остальные 30% — за активным образом жизни.
Кстати, ранее были названы российские регионы с самым большим числом толстых людей. На первых позициях рейтинга расположились Алтайский край, Новгородская и Ленинградская области. Меньше всего полных людей живет в Чечне, Ингушетии и Приморском крае. Такие данные содержатся в статистическом сборнике Минздрава за 2019 год.
В Новгородской области на 100 тысяч жителей в прошлом году пришлось 905 диагнозов «ожирение», установленного впервые в жизни. В Алтайском крае эта цифра составила 885, в Ленинградской области — 852.
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН прокомментировала отсутствие Москвы в лидирующих позициях в таком рейтинге. По ее мнению, в крупных городах принято следить за своим внешним видом.
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