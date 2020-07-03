Диетолог объяснила отсутствие Москвы в рейтинге самых «толстых» регионов

«В больших городах люди в большей степени обращают внимание на свой внешний вид, он имеет для них значение. Некая культурная особенность, в которой есть как плюсы, так и минусы - людям важно, как они выглядят. Если это люди определенного достатка, то стройность – это своеобразная визитная карточка, показывающая, что у человека все в порядке со здоровьем, он умеет управлять собой, что у него нет пищевой зависимости, ему можно доверять как бизнес-партнеру, и он не умрет от сахарного диабета или сердечно-сосудистого заболевания в какой-то момент. К тому же большая часть населения Москвы – это люди, которые ездят на общественном транспорте, много двигаются, хорошо, если их дорога от дома на работу занимает хотя бы час, чего не бывает в маленьких городах. Это тоже, возможно, вносит свой вклад», - отметила она.

Ранее в российском министерстве здравоохранения объявили о пандемии ожирения в стране. Соответствующее заявление сделал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. По его словам, в РФ более половины населения старше 30 лет имеют избыточный вес, а еще 26% страдают ожирением. В качестве методов борьбы с излишней полнотой врач назвал просветительскую деятельность о питании, а также привлечение к физической активности.

Всего в 2019 году в стране насчитывалось 517 357 граждан с ожирением. По сравнению с 2018 годом прирост составил 70 тысяч.

