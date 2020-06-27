Фадеев сбросил 100 кг и поразил пользователей Instagram
27 июня 202021:00
Продюсер Максим Фадеев выложил в Instagram фото в старых шортах, которые стали ему велики в два раза. Артист поразил пользователей, рассказав, что похудел на 100 кг.
«Всем мир! Это мои шорты... минус 100!» — написал Фадеев.
Шоумен пообещал поделиться диетой.
Поклонники оставили под постом многочисленные восторженные отзывы.
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27 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru