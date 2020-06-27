Фадеев сбросил 100 кг и поразил пользователей Instagram

Продюсер Максим Фадеев выложил в Instagram фото в старых шортах, которые стали ему велики в два раза. Артист поразил пользователей, рассказав, что похудел на 100 кг.

«Всем мир! Это мои шорты... минус 100!» — написал Фадеев.

Шоумен пообещал поделиться диетой.

Поклонники оставили под постом многочисленные восторженные отзывы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: instagram.com/fadeevmaxim
ТЕГИ:ДиетаМузыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры