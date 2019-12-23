Росконтроль: Вся красная икра заражена кишечной палочкой

К новогоднему столу нужно приготовить то количество салата, которое можно съесть в течение новогодней ночи, а вот от красной икры лучше воздержаться. Такие советы дали на пресс-конференции НСН сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов и врач-диетолог Лидия Ионова.

«В салатах часто используют рыбу. Селёдка показывает традиционно низкое качество, и это большая проблема, потому что употребляем ее без последующей тепловой обработки. А вот по консервам у нас нет проблем. Икра – очень сложный продукт при всей его кажущейся простоте. Консерванты сейчас мы не обнаруживаем в образцах, зато везде присутствует кишечная палочка», - сообщил Борисов.

Врач-диетолог Лидия Ионова, в свою очередь, предупредила об опасности употребления большого количества соленой рыбы.

«Нужно обращать внимание на срок годности. И приготовленный салат нужно съест в течение новогодней ночи, не нужно его хранить», - дала совет медик.

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