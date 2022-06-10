Бритни Спирс вышла замуж

Американская поп-дива Бритни Спирс вышла замуж за манекенщика и бодибилдера Сэма Асгари. Церемония бракосочетания 40-летней певицы и 28-летнего фитнесс-тренера состоялась в Лос-Анджелесе, сообщает журнал People.

По данным издания, молодые пригласили на торжество около 60 гостей, в том числе коллегу Бритни по сценке певицу Мадонну, актрису и певицу Селену Гомес, актрису Дрю Бэрримор, а также светскую львицу Пэрис Хилтон вместе с её мамой Кэти. Уточняется, что сыновья певицы от первого брака Шон Престон и Джейден Джеймс на свадьбе не присутствовали. Однако адвокат их отца Кевина Федерлайна передал их поздравления и рассказал, что дети счастливы за свою мать. Для свадьбы невеста выбрала платье от дома моды Versace, а к алтарю шла под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.

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Как пишут СМИ, Сэм Асгари (настоящее имя Хесам Асгари) покорил сердце певицы в конце 2016 года, когда прошёл кастинг на съемки в её клипе Slumber Party. Он был рядом с ней во время её судебных тяжб за независимость от опекунства отца. С 2008 года, Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери после того, как суд установил над ней опекунство на фоне психологических проблем певицы и лишил её опекунства над собственными детьми. Как напоминает РИА Новости, в середине ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство Джейми Спирса над дочерью.

Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости.

Ранее стало известно о том, что певица Шакира рассталась со своим возлюбленным, футболистом «Барселоны» Жераром Пике. По данным СМИ, причиной разрыва стали измены Пике.

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Фото: Instagram/britneyspears
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