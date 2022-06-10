Бритни Спирс вышла замуж

Как пишут СМИ, Сэм Асгари (настоящее имя Хесам Асгари) покорил сердце певицы в конце 2016 года, когда прошёл кастинг на съемки в её клипе Slumber Party. Он был рядом с ней во время её судебных тяжб за независимость от опекунства отца. С 2008 года, Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери после того, как суд установил над ней опекунство на фоне психологических проблем певицы и лишил её опекунства над собственными детьми. Как напоминает РИА Новости, в середине ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство Джейми Спирса над дочерью.

Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости.

Ранее стало известно о том, что певица Шакира рассталась со своим возлюбленным, футболистом «Барселоны» Жераром Пике. По данным СМИ, причиной разрыва стали измены Пике.

