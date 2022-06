Американская поп-дива Бритни Спирс вышла замуж за манекенщика и бодибилдера Сэма Асгари. Церемония бракосочетания 40-летней певицы и 28-летнего фитнесс-тренера состоялась в Лос-Анджелесе, сообщает журнал People.

По данным издания, молодые пригласили на торжество около 60 гостей, в том числе коллегу Бритни по сценке певицу Мадонну, актрису и певицу Селену Гомес, актрису Дрю Бэрримор, а также светскую львицу Пэрис Хилтон вместе с её мамой Кэти. Уточняется, что сыновья певицы от первого брака Шон Престон и Джейден Джеймс на свадьбе не присутствовали. Однако адвокат их отца Кевина Федерлайна передал их поздравления и рассказал, что дети счастливы за свою мать. Для свадьбы невеста выбрала платье от дома моды Versace, а к алтарю шла под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.