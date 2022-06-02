СМИ: Шакира рассталась с Жераром Пике из-за его измен

Отмечается, что Пике в последнее время часто ходит в ночные клубы со своим другом, футболистом Рики Пучем. Они до поздней ночи веселятся там в компании женщин, несмотря на то, что утром надо тренироваться.

Пике младше Шакиры на 10 лет. Они познакомились в 2010 году, а в 2011 публично объявили об отношениях. За это время у пары родилось двое детей – сыновья Милан и Саша. При этом они официально не женаты.

