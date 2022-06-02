СМИ: Шакира рассталась с Жераром Пике из-за его измен

Певица Шакира рассталась со своим возлюбленным, футболистом «Барселоны» Жераром Пике, сообщает испанское издание El Periodico.

По его данным, причиной разрыва стали измены Пике. Пара живет отдельно уже несколько недель.

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Отмечается, что Пике в последнее время часто ходит в ночные клубы со своим другом, футболистом Рики Пучем. Они до поздней ночи веселятся там в компании женщин, несмотря на то, что утром надо тренироваться.

Пике младше Шакиры на 10 лет. Они познакомились в 2010 году, а в 2011 публично объявили об отношениях. За это время у пары родилось двое детей – сыновья Милан и Саша. При этом они официально не женаты.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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