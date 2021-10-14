Божена Рынска сообщила о новой девушке Романа Абрамовича

Светский хроникер Божена Рынска прокомментировала слухи о новой пассии миллиардера Романа Абрамовича. В январе 2021 года в Интернете появилась информация о том, что очередной девушкой олигарха стала актриса Александра Корендюк.

Александре всего 25 лет. Она – эффектная красотка, основательница Института музыкальных инициатив. Также предполагаемая возлюбленная Абрамовича уже успела попробовать себя в качестве актрисы: она снялась в эпизоде в сериале «Вы все меня бесите!». Ну а в социальных сетях ее часто представляют как модель. По некоторым данным, отцом девушки является вице-президент крупного российского банка.

В новом выпуске YouTube-шоу «Стрелец-молодец» Божена Рынска высказалась о личной жизни Романа Абрамовича.

«Говорят, что новая возлюбленная Абрамовича совсем негламурная, более хипстерская. Она безумно интересная», - рассказала Рынска.

По мнению Божены, времена красивых спутниц олигархов давно прошли. Сейчас миллиардеры предпочитают образованных и самодостаточных дам, которые что-то из себя представляют. При этом женщинам не обязательно обладать модельной внешностью.