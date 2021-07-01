Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина» за клевету
Российский миллиардер Роман Абрамович подал в суд на австралийское подразделение издательства HaprerCollins, сообщает газета The Australian Financial Review.
Иск связан с книгой «Люди Путина», автором которой является бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон.
Отмечается, что в книге содержится восемь клеветнических обвинений, среди которых заявления о том, что Абрамович имеет коррумпированные отношения с президентом России, также замечен факт дискредитации отношений миллиардера с бывшим президентом РФ Борисом Ельциным.
Оспаривается и утверждение о том, что Абрамович приобрел английский футбольной клуб «Челси» по секретному указанию Путина для проникновения в британскую элиту.
Ранее Газета The Sunday Times опубликовала топ-250 ежегодного списка богатейших людей Великобритании, в котором оказались 15 уроженцев СССР. В список попали Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович, совладельцы «Альфа-банка» Михаил Фридман и Герман Хан и другие российские миллиардеры. Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал это признаком масштабного разграбления России.
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