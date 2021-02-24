СМИ: Абрамович получит 145-метровую яхту Solaris
Российский миллиардер Роман Абрамович в этом году станет обладателем новой 145-метровой яхты Solaris. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники. По данным издания, судно сейчас достраивается на немецкой верфи Lloyd Werft.
Solaris — экспедиционная моторная яхта. На ней будет восемь палуб, лифт, тренажерный зал, вертолетная площадка, джакузи и бассейн. Судно сможет вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек в 48 каютах.
Специалисты полагают, что яхта может стоить до 450 млн евро.
В 2010 году на этой же верфи для бизнесмена была построена 115-метровая экспедиционная яхта Luna, которая затем была продана. Также Абрамовичу принадлежит яхта Eclipse длиной 162,5 м. В этом судне, по данным СМИ, идет отделка, на воду оно будет спущено на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что Абрамович планирует создать люксовый бутик-отель в Геленджике.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- В Госдуме оценили конституционность идеи Михалкова о лишении гражданства
- Путин подписал закон о новых штрафах за нарушения на митингах
- Аккаунт Владимира Соловьева в Clubhouse разблокировали
- В России за сутки выявлено менее 12 тысяч новых зараженных COVID-19
- СМИ: Абрамович получит 145-метровую яхту Solaris
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru