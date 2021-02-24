СМИ: Абрамович получит 145-метровую яхту Solaris

Solaris — экспедиционная моторная яхта. На ней будет восемь палуб, лифт, тренажерный зал, вертолетная площадка, джакузи и бассейн. Судно сможет вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек в 48 каютах.

Специалисты полагают, что яхта может стоить до 450 млн евро.

В 2010 году на этой же верфи для бизнесмена была построена 115-метровая экспедиционная яхта Luna, которая затем была продана. Также Абрамовичу принадлежит яхта Eclipse длиной 162,5 м. В этом судне, по данным СМИ, идет отделка, на воду оно будет спущено на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Абрамович планирует создать люксовый бутик-отель в Геленджике.



