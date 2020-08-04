Число перенёсших COVID в Италии оказалось в 6 раз больше, чем считалось
Число итальянцев, которые перенесли коронавирус оказалось в 6 раз больше , ем ранее считалось. С февраля по июнь COVID-19 переболели до 1,5 миллиона жителей Апеннин. Такой вывод сделан после организованного в стране серологического исследования населения, сообщает Corriere della Sera.
Такая большая разница объясняется тем, что ранее в Италии сведения о заражённых и заболевших формировались исключительно по результатам тестов на коронавирус. Теперь же было проверено, у какого числа граждан наличествуют антитела к COVID-19.
Присутствие таких антител в крови свидетельствует о том, что протестированный за последние месяцы перенёс вирус и организм выработал иммунитет. В серологическом исследовании приняли участие почти 65 тысяч итальянцев. После этого была вычислена пропорция, позволяющая оценить реальное положение дел с коронавирусом в стране.
Италия - одна из стран Европы, которая сильнее других пострадала от эпидемии коронавируса. Россия на помощь направляла в страну военных медиков с полевыми госпиталями.
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