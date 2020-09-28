«Бодрит по утрам». Вильфанд рассказал об аномальной погоде до конца недели
Москвичей ждет аномально теплая погода до конца недели, но по утрам температура будет бодрить из-за суточных перепадов, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Гидрометцентр предупредил, что Россию этой осенью и весной ожидают аномалии разной направленности. И если в холодных районах (Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальнего востока) будет повышенный температурный режим, то октябрь юге Центрального и Приволжского федеральных округов будет прохладнее обычного.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, что до конца недели москвичей ждет аномально теплая погода.
Синоптик призвал не пугаться дождя, который прошел в понедельник.
«Уже с завтрашнего дня температура будет выше нормы на 5-6 градусов, днем до 18-20 градусов, преимущественно без осадков. Погодой будет управлять антициклон, из-за этого заметен будет суточный ход температуры. Ночи прохладные – 5-7 градусов. Поэтому утром, когда все на работу будем собираться, нас будет ждать бодрящая температура», - рассказал ученый.
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в беседе с НСН, что по самым предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет немного теплее, чем положено по норме, но всего на 1-3 градуса, при этом будет довольно большое количество осадков.
«Будет много снега, и наступит зима по климатическому графику. А вот по суровости... не вижу никаких предпосылок», - сделал свой прогноз эксперт.
Тишковец отметил, что такой теплой зимы, какой она была в 2019 году, в 2020-м не будет. По его словам, это будет что-то среднее между европейской и обычной русской зимой.
Впрочем, до ее наступления жителей Центральной России и столичного региона ожидает еще одни период потепления.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила в интервью НСН, что в конце сентября и начале октября москвичей ожидает «бабье лето»: температура прогнозируется на 5-6 градусов выше нормы.
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