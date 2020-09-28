«Бодрит по утрам». Вильфанд рассказал об аномальной погоде до конца недели

Гидрометцентр предупредил, что Россию этой осенью и весной ожидают аномалии разной направленности. И если в холодных районах (Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальнего востока) будет повышенный температурный режим, то октябрь юге Центрального и Приволжского федеральных округов будет прохладнее обычного.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, что до конца недели москвичей ждет аномально теплая погода.

Синоптик призвал не пугаться дождя, который прошел в понедельник.

«Уже с завтрашнего дня температура будет выше нормы на 5-6 градусов, днем до 18-20 градусов, преимущественно без осадков. Погодой будет управлять антициклон, из-за этого заметен будет суточный ход температуры. Ночи прохладные – 5-7 градусов. Поэтому утром, когда все на работу будем собираться, нас будет ждать бодрящая температура», - рассказал ученый.