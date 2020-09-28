Россию ждут погодные аномалии осенью и зимой
Предстоящая зима будет характеризоваться температурными аномалиями разной направленности по всей Российской Федерации. Такая оценка содержится в вероятностном прогнозе в отопительный период с октября по март. Он размещён на сайте Гидрометцентра.
В октябре температура ожидается выше нормы в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальнего востока. В то же время, второй месяц осени будет прохладнее средних значений на юге Центрального и Приволжского федеральных округов.
В целом, температуры выше нормы будут иногда сменять холод на протяжении всей зимы, отмечает Ura.ru.
Ноябрь ожидается теплее на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии. Начало зимы ознаменуется относительным теплом на северо-западе страны, на Волге, Урале, в Сибири и Якутии.
Январь, по прогнозу, будет холодным в Поволжье, центральной России и Сибири, отмечает Газета.ру. Февраль, согласно расчётам, будет холоднее 2019 года на большей части страны. Исключение составит Дальневосточный федеральный округ.
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