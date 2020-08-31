Тишковец опроверг сообщения о грядущей суровой зиме в России

Климатолог, кандидата географических наук Екатерины Пестряковой заявила, что зима в России будет холодная, потому что лето было жарким. По ее словам, холода окажутся серьезными, однако маловероятно, что они продлятся всю зиму.

В беседе с НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что мнение коллеги не разделяет, а говорить с такой долей вероятности в профессиональном сообществе не принято в принципе.

«В корне не согласен с таким прогнозом, как и с тем, что есть корреляция между погодой зимой и летом. По самым предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет немного теплее, чем положено по норме, но всего на 1-3 градуса, при этом будет довольно большое количество осадков. Будет много снега, и наступит зима по климатическому графику. А вот по суровости... не вижу никаких предпосылок», - сделал свой прогноз эксперт.

Тишковец отметил, что такой теплой зимы, какой она была в 2019 году, в 2020-м не будет. По его словам, это будет что-то среднее между европейской и обычной русской зимой.

Научный руководитель Гидрометцентра заявил РИА Новости, что, получая такие прогнозы, специалисты не могут не улыбаться. По его словам, самый большой вопрос, который их интересует, каким методом были произведены расчеты и анонсирована «суровая зима».

Тишковец отметил, что последний день августа будет последним жарким днем в году. Так жарко в этот день было 28 лет назад.