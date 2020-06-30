Бобры заселили Арктику из-за глобального потепления
Популяция бобров в Арктике за последние годы значительно увеличилась. Об этом сообщили климатологи. В статье научном журнале Environmental Research Letters они отметили, что произошло это из-за таяния вечной мерзлоты. По мнению специалистов, это создало комфортные условия для жизни и миграции животных в этот холодный регион.
В итоге бобры сами стали оказывать влияние на таяние вечной мерзлоты, пишет «Газета.ру». На спутниковых снимках видно, что на Аляске стало значительно больше озер за последние 20 лет. В появлении половины из них виноваты именно бобры, которые отыскивают котловины старых озер и строят в них дамбы. После этого они заполняются водой.
Специалисты отмечают, что теперь вечная мерзлота находится под дном бывших сухих котловин, которые сейас заполнены теплой водой. Все это может стать спусковым крючком для того, чтобы мерзлота исчезнет в ближайшее время, передает Москва 24.
По прогнозам ученых, к концу 21 века исчезнет около трети вечной мерзлоты.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил прогноз международной группы учёных, предсказавших критическое потепление в жарких странах к 2050 году. Также он заявил, что в России потепление идёт в 2,5 раза быстрее, а потому необходимо принимать меры на правительственном уровне для адаптации к изменяющимся условиям.
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