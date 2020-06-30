Бобры заселили Арктику из-за глобального потепления

Популяция бобров в Арктике за последние годы значительно увеличилась. Об этом сообщили климатологи. В статье научном журнале Environmental Research Letters они отметили, что произошло это из-за таяния вечной мерзлоты. По мнению специалистов, это создало комфортные условия для жизни и миграции животных в этот холодный регион.

В итоге бобры сами стали оказывать влияние на таяние вечной мерзлоты, пишет «Газета.ру». На спутниковых снимках видно, что на Аляске стало значительно больше озер за последние 20 лет. В появлении половины из них виноваты именно бобры, которые отыскивают котловины старых озер и строят в них дамбы. После этого они заполняются водой.