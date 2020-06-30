Бобры заселили Арктику из-за глобального потепления

Популяция бобров в Арктике за последние годы значительно увеличилась. Об этом сообщили климатологи. В статье научном журнале Environmental Research Letters они отметили, что произошло это из-за таяния вечной мерзлоты. По мнению специалистов, это создало комфортные условия для жизни и миграции животных в этот холодный регион.

В итоге бобры сами стали оказывать влияние на таяние вечной мерзлоты, пишет «Газета.ру». На спутниковых снимках видно, что на Аляске стало значительно больше озер за последние 20 лет. В появлении половины из них виноваты именно бобры, которые отыскивают котловины старых озер и строят в них дамбы. После этого они заполняются водой.

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Специалисты отмечают, что теперь вечная мерзлота находится под дном бывших сухих котловин, которые сейас заполнены теплой водой. Все это может стать спусковым крючком для того, чтобы мерзлота исчезнет в ближайшее время, передает Москва 24.

По прогнозам ученых, к концу 21 века исчезнет около трети вечной мерзлоты.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил прогноз международной группы учёных, предсказавших критическое потепление в жарких странах к 2050 году. Также он заявил, что в России потепление идёт в 2,5 раза быстрее, а потому необходимо принимать меры на правительственном уровне для адаптации к изменяющимся условиям.



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ФОТО: pixabay.com
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