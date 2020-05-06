Климатолог: Россия теплеет в 2,5 раза быстрее жарких стран

«Такая тенденция, безусловно, намечается, потому что действительно идёт разогрев и коснётся это в том числе самого тёплого пояса Земли. Но насколько эти оценки соответствуют действительности сказать трудно, ведь всякий климатический прогноз является вероятностным. По всей видимости, это посчитали по некоторой модели и получили такие результаты. Необходим, чтобы кто-то ещё это посмотрел и подтвердил», - сообщил климатолог.

Также он заявил, что в России потепление идёт в 2,5 раза быстрее, а потому необходимо принимать меры на правительственном уровне для адаптации к изменяющимся условиям.

«Россию тенденция на потепление также касается и, как известно, мы теплеем в 2,5 раза быстрее, чем весь остальной мир. Но таких же высоких температур у нас не будет. Поэтому нам надо ориентироваться на те условия, которые имеют место сейчас и на умеренное, в бытовом смысле, потепление. Даже в Парижском соглашении сказано о том, что помимо мер, принимаемых для смягчения изменения климата, необходимо адаптироваться к тому, что мы имеем, потому как быстро решить проблемы невозможно. И в нашем случае на адаптацию нужно обратить особое внимание в этих условиях - принять меры, как на уровне регионов, так и на уровне министерств и ведомств», - добавил Андрей Киселёв.

Ранее стало известно, что над Арктикой закрылась крупная озоновая дыра. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис. Она подчеркнула, что это достаточно редкое явление, причиной которого стала комбинация двух факторов. Первый – это продолжающее присутствие в атмосфере веществ, которые вызывают истощение озонового слоя. С другой стороны - метеорологические условия.

«В этом году в стратосфере была очень холодная зима. Сейчас ситуация вернулась в нормальное русло, и дыра закрылась», - пояснила специалист.

