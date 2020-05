Климатолог: Россия теплеет в 2,5 раза быстрее жарких стран

Международная группа учёных спрогнозировала наступление опасной для жизни людей жары уже к 2050 году. Под угрозой оказалась почти треть населения Земли. Речь о бедных слоях населения, живущих в жарких странах и не способных купить кондиционер. Причиной катастрофической ситуации станет изменение климата, вызванное продолжающимися выбросами углекислого газа. Прогноз был опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в эфире НСН подтвердил наличие такой тенденции, но отметил, что всякий климатический прогноз по больше части является вероятностным, а не стопроцентно точным.