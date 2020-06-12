Американские эксперты назвали самое мощное оружие России в Арктике

Атомные ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика» признаны экспертами американского издания The National Interest самым мощным оружием России в Арктике, особенно с учетом глобального потепления.

Возможность подтапливания льда впрыскиванием паровых струй, конструкция двойного корпуса, которая дает возможность дробить лед без повреждения корабля, специфическая форма носовой части атомохода названы главными достоинствами ледоколов типа «Арктика».

Новый атомный ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

Также издание указывает на практически неограниченную дальность плавания корабля, которая зависит только от запасов пищи экипажа.

Самый большой двухреакторный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 (ЛК-60Я) спущен на воду в июне 2016 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика» являются массовыми советскими (российскими) атомными атомоходами – их было выпущено шесть. Их планируется заменить кораблями проекта 22220, отмечает Lenta.ru

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:СШАЛедокол
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