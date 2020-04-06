Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» вновь сменило курс. По данным порталов, отслеживающих движение судов, находящийся сейчас у берегов ЮАР трубоукладчик теперь направляется в сторону испанского порта Лас-Пальмас. Ожидаемая дата прибытия - 18 апреля.

Специалист говорят, что купленное в 2015 году у Китая судно «Академик Черский» - единственный на данный момент в России трубоукладчик, способный достроить Северный поток-2 у берегов Германии.

Судно вышло из Находки 10 февраля. Предполагалось, что он пройдёт через Суэцкий канал, однако был выбран другой курс.

По оценке заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, для достройки «Северного потока-2» судну потребуется примерно 1,5 месяца.

