Тут помню, а тут не помню! Алибасов и его сын поспорили о памяти продюсера
Сын Бари Алибасов рассказал НСН, что после 21 дня в коме память подводит отца.
Знаменитый продюсер Бари Алибасов заявил в интервью каналу «Москва 24», что не терял памяти. Так он прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.
«Я ничего не забыл, нет», - заявил Алибасов. А на вопрос о самочувствии ответил, что странно об этом спрашивать человека, который провел 24 дня в коме.
Однако ранее в эфире НСН сын продюсера Бари Алибасов – младший утверждал, что с памятью у отца все не так хорошо.
«Когда мы отца из Склифосовского забрали, врачи сказали, что ему нужно делать еще какие-то уколы периодически, для того, чтобы он восстанавливался, и чтобы у него сознание в себя приходило потихоньку. Он очень долго пролежал под седацией (в медикаментозном сне - прим.НСН). Папа в неадекватном состоянии, он половину помнит, а в остальном путается», - заявил Алибасов-младший.
Кроме того, в последнее время в ряде СМИ стала появляться информация о том, что отравдение Алибасова - не более чем фейком, призванным привлечь внимание к юбилейному туру группы «На-На». Так, сторонники этой версии утверждают, что Алибасов очень вовремя «воскрес», аккурат к эфиру на одном из главных каналов страны, а также выглядит слишком хорошо для человека, который долгое время находился в реанимации в тяжелом состоянии.
К делу подключились коллеги по творческому цеху Алибасова и даже экстрасенсы. По поводу отравления пошутил даже Евгений Петросян, который в своем аккаунте выложил фрагмент выступления о сантехнике. Тот случайно выпил гель вместо алкоголя и в животе у него «что-то взорвалось». «Чего-то он мне напомнил историю с Бари Алибасовым», — написал Петросян. Еще один юморист, Ефим Шифрин попенял Алибасову на то, что он «сплагиатил» у него трюк с резким выздоровлением в прямом эфире.
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