Тут помню, а тут не помню! Алибасов и его сын поспорили о памяти продюсера

Знаменитый продюсер Бари Алибасов заявил в интервью каналу «Москва 24», что не терял памяти. Так он прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.

«Я ничего не забыл, нет», - заявил Алибасов. А на вопрос о самочувствии ответил, что странно об этом спрашивать человека, который провел 24 дня в коме.

Однако ранее в эфире НСН сын продюсера Бари Алибасов – младший утверждал, что с памятью у отца все не так хорошо.

«Когда мы отца из Склифосовского забрали, врачи сказали, что ему нужно делать еще какие-то уколы периодически, для того, чтобы он восстанавливался, и чтобы у него сознание в себя приходило потихоньку. Он очень долго пролежал под седацией (в медикаментозном сне - прим.НСН). Папа в неадекватном состоянии, он половину помнит, а в остальном путается», - заявил Алибасов-младший.