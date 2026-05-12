Карпин рассказал, кого можно назвать лучшим игроком сборной России

Лучшим или одним из лучших игроков сборной России в настоящее время можно назвать Александра Головина. Об этом в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

По его словам, выступающий за футбольный клуб «Монако» полузащитник «думает и исполняет на долю секунды быстрее, чем остальные».

«И, помимо его мастерства, он командный игрок», - подчеркнул специалист.

Ранее Карпин заявил, что его главная тренерская ошибка заключается в том, что он требовал от игроков того, чего они не могут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
