Карпин рассказал, кого можно назвать лучшим игроком сборной России
Лучшим или одним из лучших игроков сборной России в настоящее время можно назвать Александра Головина. Об этом в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
По его словам, выступающий за футбольный клуб «Монако» полузащитник «думает и исполняет на долю секунды быстрее, чем остальные».
«И, помимо его мастерства, он командный игрок», - подчеркнул специалист.
Ранее Карпин заявил, что его главная тренерская ошибка заключается в том, что он требовал от игроков того, чего они не могут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Военный эксперт Литовкин заявил о невозможности перехвата ракеты «Сармат»
- Кинолог назвал глупостью запрет выгула больше двух собак в парке Останкино
- Россиянам рассказали, что позволит быстро снять стресс на работе
- Правовой бит: Как закон о пропаганде наркотиков заставит музыкантов менять контент
- Карпин рассказал, кого можно назвать лучшим игроком сборной России
- Россиянам объяснили, как выйти из состояния перманентной усталости
- Путин заявил, что Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил
- Путину доложили о пуске ракеты «Сармат»
- В Оренбурге при атаке БПЛА ВСУ были повреждены три квартиры
- «Дискотека победила библиотеку»: Из-за чего возникают жалобы на подготовку актеров