Звезды, «плохие русские» и гибель человечества: В США открывается кинофестиваль «Сандэнс»

Как всегда, в расписании «Сандэнса» много самых разных фильмов о музыке. В конкурсе «Американский док» покажут интригующий проект «Как мы говорим» (As We Speak) о рэп-исполнителе из Бронкса Кембе, который фактически занимается расследованием, говорит о том, как в системе уголовного правосудия всего мира рэп-тексты пытаются использовать в качестве доказательства преступлений.

В «Премьерах» заявлена первая в истории полнометражная документальная биография восьмикратного обладателя «Грэмми» соул-исполнителя Лютера Вандросса «Лютер: Never Too Much» (Luther: Never Too Much) от продюсера Джейми Фокса. В экспериментальной программе «Новый рубеж» - визионерский проект «Ино» (Eno) о знаменитом музыканте, художнике, провидце Брайане Ино. А в секции сериалов «Эпизоды» - документальный мини-сериал «Лолла: история Лоллапалузы» (Lolla: The Story of Lollapalooza) о культовом фестивале ежегодно проходящем в Чикаго.

Ну самой громкой «музыкальной» премьерой наверняка станет анонсированный в программе «Спецпоказы» проект «Величайшая ночь поп-музыки» (The Greatest Night in Pop), посвященный самой звездной записи в истории, песне We Are the World. Проект о том, как в 1985 году почти пять десятков икон, от Майкла Джексона до Брюса Спрингстина, спели вместе в пользу голодающих в Африке и изменили если не мир, то историю поп-музыки.

Кинофестиваль «Сандэнс» пройдет в штате Юта и онлайн на всей территории США с 18 по 28 января. Виртуальные показы будут доступны на всей территории США. Победители, обладатели гран-при жюри и призов зрительских симпатий в пяти конкурсах, станут известны 27 января.