Звезды, «плохие русские» и гибель человечества: В США открывается кинофестиваль «Сандэнс»

Еще интереснее уже вполне серьезная и основанная на реальных событиях драма «Уиннер» (Winner) Сюзанны Фогель в программе «Премьеры», где обычно показывают давно ожидаемые громкие проекты. Эмилия Джонс (известная по главной роли в оскароносной «Коде») играет Реалити Уиннер, контрактную переводчицу Агентства национальной безопасности США (АНБ), передавшую прессе секретный доклад американский разведки о вмешательстве России в ход президентских выборов в 2016 году.

Конечно же, будет и кино со звездными именами в титрах. В тех же «Премьерах» - триллер «Присутствие» (Presence) Стивена Содерберга с Люси Лью о семье, которая обнаруживает в своем загородном доме некую странную силу. И психологический триллер «Другой человек» (Different Man) Аарона Шимберга с Себастианом Стэном (марвелловским Зимним Солдатом) об актере, пережившем грандиозную физическую трансформацию. А в программе «Эпизоды» - продюсерский проект Ричарда Линклейтера и Алекса Гибни, документальный сериал «Боже, храни Техас» (God Save Texas) об их родном штате и о том, как история страны отражается в его истории, словно в зеркале.

Едва ли не самой популярной звездой в Юте на этот раз должна стать Кристен Стюарт. Причем, один из фильмов с ее участием получил премию фестиваля еще до его открытия. Экспериментальная фантастика «Люби меня» (Love Me) Сэм и Энди Цуккеро в конкурсе «Американская драма» рассказывает о будущем, в котором человечества уже нет, а влюбившиеся друг в друга технические устройства пытаются узнать и понять историю людей. И этому фильму, где кроме Стюарт снимался также Стивен Ян («Минари»), была присуждена награда имени Альфреда П. Слоуна за выдающееся представление тем техники и науки в кино. Также Стюарт появится в «Любовь истекает кровью» (Love Lies Bleeding) британки Роуз Гласс, драме из жизни бодибилдеров, в которой также снимались Джена Мелоун, Эд Харрис и Дэйв Франко. Фильм заявлен в программе «Полночь».

Будет и новый режиссерский проект Джесси Айзенберга: его драму «Настоящая боль» (A Real Pain) покажут в «Американской драме». Это история совместного путешествия двух недолюбливающих друг друга кузенов, в главных ролях сам Айзенберг и Киран Калкин, только что получивший «Эмми» за роль в сериале «Наследники».