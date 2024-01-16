Киран Калкин и Сара Снук получили «Эмми» за роли в сериале «Наследники»

Актеры Киран Калкин и Сара Снук получили «Эмми» за лучшие мужскую и женскую роль в сериале «Наследники».

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В категории «Лучший актер в драматическом сериале» впервые были представлены сразу три актера из одной киноленты - ими стали отец и двое сыновей, роли которых исполнили Брайан Кокс, Киран Калкин и Джереми Стронг. Калкин, который сыграл роль младшего, непутевого сына Роя Логана Романа Роя, ранее получал «Золотой глобус» в аналогичной номинации, напоминает телеканал «360».

Помимо актеров «Наследников» среди номинантов в этой категории были Джефф Бриджес («Старик»), Педро Паскаль («Одни из нас») и Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»).

75-ая церемония вручения награды телеакадемии США проходит в Лос-Анджелесе, отмечает «Радиоточка НСН».

