Эмма Стоун и Киллиан Мерфи завоевали «Золотой глобус»
Актриса Эмма Стоун завоевала «Золотой глобус».
Она стала лучшей в категории «Лучшая женская роль в комедии/мюзикле» за роль в картине «Бедные-несчастные».
Для Стоун это второй «глобус» в карьере. Конкуренцию ей составляли Марго Робби («Барби»), Натали Портман («Май, декабрь»), Дженнифер Лоуренс («Без обид»), Фантазия Баррино («Цвет пурпурный») и Альма Пёвсти («Опавшие листья»).
Также «Золотой глобус» получил Киллиан Мерфи, сыгравший в фильме «Оппенгеймер». Он был отмечен за лучшую мужскую драматическую роль. За номинацию также боролись Эндрю Скотт («Мы всем чужие»), Колман Доминго («Растин»), Барри Кеоган («Солтберн»), Брэдли Купер («Маэстро») и Леонардо Ди Каприо («Убийцы цветочной луны»).
Награду вручают на проходящей в Лос-Анджелесе 81-й церемонии.
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