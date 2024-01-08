Эмма Стоун и Киллиан Мерфи завоевали «Золотой глобус»

Она стала лучшей в категории «Лучшая женская роль в комедии/мюзикле» за роль в картине «Бедные-несчастные».

Для Стоун это второй «глобус» в карьере. Конкуренцию ей составляли ​​Марго Робби («Барби»), Натали Портман («Май, декабрь»), Дженнифер Лоуренс («Без обид»), Фантазия Баррино («Цвет пурпурный») и Альма Пёвсти («Опавшие листья»).

Также «Золотой глобус» получил Киллиан Мерфи, сыгравший в фильме «Оппенгеймер». Он был отмечен за лучшую мужскую драматическую роль. За номинацию также боролись Эндрю Скотт («Мы всем чужие»), Колман Доминго («Растин»), Барри Кеоган («Солтберн»), Брэдли Купер («Маэстро») и Леонардо Ди Каприо («Убийцы цветочной луны»).

Награду вручают на проходящей в Лос-Анджелесе 81-й церемонии.

