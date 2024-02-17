Звезду «Новых пацанок» Диану Янголенко арестовали в Санкт-Петербурге

Отмечается, что ее путь в реалити-шоу продолжался семь недель, после чего преподаватели решили, что она исправилась, и отправили ее домой, однако девушку вскоре задержали в Санкт-Петербурге с наркотиками. Суд арестовал Янголенко до 13 апреля 2024 года.

Диана посчитала этот приговор слишком строгим и выразила возмущение, заявив, что нашла запрещенные вещества случайно и не знала, что с ними делать.

Ранее рэпер Killer Mike, арестованный после получения трех премий «Грэмми», объяснил свое задержание конфликтом с охраной, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

