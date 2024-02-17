Звезду «Новых пацанок» Диану Янголенко арестовали в Санкт-Петербурге
Звезда программы «Новые пацанки» Диана Янголенко арестована в Санкт-Петербурге, передает портал «Вокруг ТВ».
Отмечается, что ее путь в реалити-шоу продолжался семь недель, после чего преподаватели решили, что она исправилась, и отправили ее домой, однако девушку вскоре задержали в Санкт-Петербурге с наркотиками. Суд арестовал Янголенко до 13 апреля 2024 года.
Диана посчитала этот приговор слишком строгим и выразила возмущение, заявив, что нашла запрещенные вещества случайно и не знала, что с ними делать.
Ранее рэпер Killer Mike, арестованный после получения трех премий «Грэмми», объяснил свое задержание конфликтом с охраной, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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