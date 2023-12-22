СМИ: Участница «Пацанок» Янголенко умерла после употребления самогона с грибами

Как сообщает Telegram-канал «Пацанки 8», девушка выпила самогон с псилоцибиновыми грибами. Отмечается, что в ходе проведения расследования вскрылись другие нарушения законов РФ, которые не уточняются.

Официальных комментариев по данному факту пока нет.

Ранее у жилого дома в Рязани было обнаружено тело участницы шоу «Пацанки» Юлии Михайловой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

