СМИ: Участница «Пацанок» Янголенко умерла после употребления самогона с грибами

Участница седьмого сезона ТВ-шоу «Пацанки» Диана Янголенко скончалась после употребления алкоголя с опасным компонентом.

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Как сообщает Telegram-канал «Пацанки 8», девушка выпила самогон с псилоцибиновыми грибами. Отмечается, что в ходе проведения расследования вскрылись другие нарушения законов РФ, которые не уточняются.

Официальных комментариев по данному факту пока нет.

Ранее у жилого дома в Рязани было обнаружено тело участницы шоу «Пацанки» Юлии Михайловой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: телеграм-канал проекта "Пацанки" / t.me/pacanki8news
ТЕГИ:НаркотикиТелевидениеСмертьШоу

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