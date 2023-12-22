СМИ: Участница «Пацанок» Янголенко умерла после употребления самогона с грибами
22 декабря 202314:55
Участница седьмого сезона ТВ-шоу «Пацанки» Диана Янголенко скончалась после употребления алкоголя с опасным компонентом.
Как сообщает Telegram-канал «Пацанки 8», девушка выпила самогон с псилоцибиновыми грибами. Отмечается, что в ходе проведения расследования вскрылись другие нарушения законов РФ, которые не уточняются.
Официальных комментариев по данному факту пока нет.
Ранее у жилого дома в Рязани было обнаружено тело участницы шоу «Пацанки» Юлии Михайловой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru