Суд арестовал устроившего перестрелку в центре Москвы бойца ММА

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца 29-летнего бойца ММА Расула Очаева, который устроил стрельбу в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

После перестрелки в центре Москвы возбудили уголовное дело

Его обвиняют по части 2 статьи 213 («Хулиганство с применением оружия») УК РФ.

Зачинщика инцидента Очаева задержали в четверг, 15 февраля. В ходе дорожного конфликта он начал стрелять в ходе конфликта из травматического пистолета в мужчин. В результате происшествия самому потребовалась экстренная операция из-за застрявшей в бедре пули.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ПерестрелкаСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры