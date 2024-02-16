Суд арестовал устроившего перестрелку в центре Москвы бойца ММА
16 февраля 202418:24
Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца 29-летнего бойца ММА Расула Очаева, который устроил стрельбу в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Его обвиняют по части 2 статьи 213 («Хулиганство с применением оружия») УК РФ.
Зачинщика инцидента Очаева задержали в четверг, 15 февраля. В ходе дорожного конфликта он начал стрелять в ходе конфликта из травматического пистолета в мужчин. В результате происшествия самому потребовалась экстренная операция из-за застрявшей в бедре пули.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru