Звезда «Слово пацана» Андрей Максимов разводится с женой

Сливина и Максимов узаконили отношения в 2020 году. Их сыну Савве три года.

Андрей Максимов сыграл «Слове пацана» в роль бандита Желтого. Ранее актер Сергей Бурунов заявил, что не хотел бы увидеть второй сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

