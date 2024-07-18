Звезда «Слово пацана» Андрей Максимов разводится с женой
18 июля 202413:00
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Максимов сообщил, что разводится с женой, актрисой Софией Сливиной. 26-летний артист уточнил в соцсети, что супруги расстаются по обоюдному желанию, остаются в «прекрасных отношениях» и «умирают от любви к нашему сыну».
Сливина и Максимов узаконили отношения в 2020 году. Их сыну Савве три года.
Андрей Максимов сыграл «Слове пацана» в роль бандита Желтого. Ранее актер Сергей Бурунов заявил, что не хотел бы увидеть второй сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru