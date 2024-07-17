Документальный фильм о съемках «Слова пацана. Кровь на асфальте» выйдет в России

«НСН-Кривая линия» После обращения к главам Татарстана и Минстроя жителям деревни вернули Столбищи вернули воду Новая жалоба поступила из Тверской области Жителям СНТ перекрыли подачу воды Отправить жалобу в «Кривую линию» можно на сайте NSN.FM