Документальный фильм о съемках «Слова пацана. Кровь на асфальте» выйдет в России
Документальная лента, рассказывающая о процессе съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 18 июля, сообщает газета «Культура».
Трейлер этой картины уже появился в Сети.
С забавными и ранее неизвестными случаями, происходившими на съемках сериала, познакомят режиссер Жора Крыжовников, автор сценария Андрей Золотарев, а также актеры, которые снялись в этом проекте. Авторы документальной ленты также обещают показать эксклюзивные кадры со съемок сериала.
Ранее актер Бурунов выступил против съемок продолжения «Слова пацана», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru