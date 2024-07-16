Актер Бурунов выступил против съемок продолжения «Слова пацана»
16 июля 202412:18
Актер Сергей Бурунов заявил, что не хотел бы увидеть второй сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом артист заявил в беседе с NEWS.ru.
Как отметил Бурунов, проект затрагивает «конкретный исторический факт» и определенный период с 1986 по 1989 год.
«Дальше уже "Бригада". Поэтому не вижу смысла», — поделился артист.
Ранее сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев заявлял, что второй сезон проекта пока не планируется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru