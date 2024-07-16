Актер Бурунов выступил против съемок продолжения «Слова пацана»

Актер Сергей Бурунов заявил, что не хотел бы увидеть второй сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом артист заявил в беседе с NEWS.ru.

Фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в июле

Как отметил Бурунов, проект затрагивает «конкретный исторический факт» и определенный период с 1986 по 1989 год.

«Дальше уже "Бригада". Поэтому не вижу смысла», — поделился артист.

Ранее сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев заявлял, что второй сезон проекта пока не планируется.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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