Звезда «Постучись в мою дверь в Москве» Лиана Гриба вышла замуж
Актриса Лиана Гриба, сыгравшая главную роль в сериале «Постучись в мою дверь в Москве», вышла замуж за коллегу Артема Губина. Об этом пишет «СтарХит».
Отмечается, что 26-летняя артистка и ее 30-летний избранник поженились 8 августа. Церемония состоялась в одном из ЗАГСов Москвы.
«На невесте было белое платье с пышной юбкой и оголенными плечами, а на женихе — серый костюм-тройка», — пишет издание.
Гриба и Губин объявили о помолвке в августе прошлого года. До предложения руки и сердца актриса и ее возлюбленный встречались больше года.
Ранее актеры Сирша Ронан и Джек Лауден тайно поженились в Эдинбурге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru