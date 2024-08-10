Звезда «Постучись в мою дверь в Москве» Лиана Гриба вышла замуж

Актриса Лиана Гриба, сыгравшая главную роль в сериале «Постучись в мою дверь в Москве», вышла замуж за коллегу Артема Губина. Об этом пишет «СтарХит».

Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» продлен на второй сезон

Отмечается, что 26-летняя артистка и ее 30-летний избранник поженились 8 августа. Церемония состоялась в одном из ЗАГСов Москвы.

«На невесте было белое платье с пышной юбкой и оголенными плечами, а на женихе — серый костюм-тройка», — пишет издание.

Гриба и Губин объявили о помолвке в августе прошлого года. До предложения руки и сердца актриса и ее возлюбленный встречались больше года.

Ранее актеры Сирша Ронан и Джек Лауден тайно поженились в Эдинбурге.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Кинопоиск
ТЕГИ:МоскваСвадьбаАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры