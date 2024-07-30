Актриса Сирша Ронан тайно вышла замуж

Актриса Сирша Ронан тайно вышла замуж за коллегу Джека Лаудена. Об этом сообщает The Independent.

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Закрытая церемония состоялась 20 июля в Эдинбурге, 30-летняя звезда фильма «Леди Берд» и 34-летний актер сериала «Война и мир» пригласили на праздник только самых близких.

Ронан и Лауден познакомились в 2018 году на съемках фильма Джози Рурк «Две королевы». Вскоре стало известно о романе актеров.

Ранее бывшая супруга миллиардера Илона Маска актриса Талула Райли вышла замуж за звезду сериала «Игра престолов» Томаса Броди-Сангстера, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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