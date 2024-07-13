Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» продлен на второй сезон

Первый сезон проекта выходил с 12 февраля. Сериал стал одним из самых популярных многосерийных проектов года в РФ и по итогам первого полугодия вошел в топ-3 сериалов онлайн-платформы.

Производством нового сезона «Постучись в мою дверь в Москве» займутся стриминги Okko, Premier, компании «Медиаслово» и «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение». Во втором сезоне, как и в первом, будет 60 эпизодов. Состав творческой команды, даты старта съемок и премьеры пока неизвестны.

Между тем кинокомпания Good Story Media сообщила о закрытии проектов «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Сладкая жизнь».

