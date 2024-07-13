Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» продлен на второй сезон
Многосерийную мелодраму «Постучись в мою дверь в Москве» официально продлили на второй сезон. Об этом пишет РБК Life со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Okko.
Первый сезон проекта выходил с 12 февраля. Сериал стал одним из самых популярных многосерийных проектов года в РФ и по итогам первого полугодия вошел в топ-3 сериалов онлайн-платформы.
Производством нового сезона «Постучись в мою дверь в Москве» займутся стриминги Okko, Premier, компании «Медиаслово» и «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение». Во втором сезоне, как и в первом, будет 60 эпизодов. Состав творческой команды, даты старта съемок и премьеры пока неизвестны.
Между тем кинокомпания Good Story Media сообщила о закрытии проектов «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Сладкая жизнь».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» продлен на второй сезон
- Минобороны: Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
- Столтенберг заявил о планах НАТО расширить масштаб учений с Японией
- Адвокат Данилов допустил ужесточение ответственности за скрытые номера авто
- Правительство Аргентины включило ХАМАС в список террористических организаций
- Суд прекратил дело о непредумышленном убийстве против Алека Болдуина
- СМИ: Илон Маск пожертвовал деньги в фонд, поддерживающий Трампа
- В подмосковном поселке Володарского загорелись швейный цех и торговые ряды
- Российский боксер Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA
- В Псковской области подготовят ПВР для депортированных из Латвии россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru