Звезда фильма «Горько» мечтает сыграть Екатерину II, а ей предлагают Бабу Ягу
Актриса Елена Валюшкина заявила НСН, что наконец-то дожила в кино до роли Бабы яги и лесной ведьмы, однако в театре для нее работы нет.
Актриса Елена Валюшкина заявила спецкору НСН, что мечтает сыграть роль Екатерины Великой.
Ранее в Государственном академическом театре имени Моссовета 10 сентября состоялся сбор труппы. Актриса Елена Валюшкина надеется, что ей найдется роль в будущих постановках, однако пока ей пока ничего не предложили.
«В кино очень много всего. Прям боюсь перечислять, потому что огромное количество и в работе, и уже на выпуске. В театре Моссовета, к сожалению, пока ничего. Пока антреприза выручает. Я надеюсь, что может быть и мне чего-нибудь перепадет из того, что собираются делать. А в кино я наконец-то дожила до роли Бабы яги и лесной ведьмы. Первый фильм - «Лукоморье», а второй - «Тридевятое царство». Я не знаю, может, они потом поменяют название, но на данный момент пока так. Есть у меня мечта сыграть Екатерину Великую. Зачем нам невеликие-то? Невеликих полно. Все её уже сыграли, а я еще нет», - рассказала Валюшкина.
Ранее стало известно, что театр Моссовета готовит новых «Трех мушкетеров», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швеция направит в Польшу силы ПВО и авиацию после инцидента с дронами
- Юрист отказался верить в скорый выход Блиновской по УДО
- Россиян предупредили о росте цен на маркетплейсах на фоне новых ограничений
- Продюсер объяснил рост интереса к песням Газманова у молодежи
- Никита Высоцкий: Новый военный фильм «Август» лишен пропаганды
- Орбан назвал дроны в Польше «иностранной военной техникой»
- Гильдия кондитеров: 90% шоколада на полках магазинов оказались подделкой
- СМИ: Спецпосланник Трампа ехал в Польшу во время инцидента с БПЛА
- В Курской области БПЛА повредил здание администрации
- Звезда фильма «Горько» мечтает сыграть Екатерину II, а ей предлагают Бабу Ягу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru