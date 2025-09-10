Звезда фильма «Горько» мечтает сыграть Екатерину II, а ей предлагают Бабу Ягу

Актриса Елена Валюшкина заявила НСН, что наконец-то дожила в кино до роли Бабы яги и лесной ведьмы, однако в театре для нее работы нет.

Актриса Елена Валюшкина заявила спецкору НСН, что мечтает сыграть роль Екатерины Великой.

Ранее в Государственном академическом театре имени Моссовета 10 сентября состоялся сбор труппы. Актриса Елена Валюшкина надеется, что ей найдется роль в будущих постановках, однако пока ей пока ничего не предложили.

«Возбуждающая история!»: Театр Моссовета готовит новых «Трех мушкетеров»

«В кино очень много всего. Прям боюсь перечислять, потому что огромное количество и в работе, и уже на выпуске. В театре Моссовета, к сожалению, пока ничего. Пока антреприза выручает. Я надеюсь, что может быть и мне чего-нибудь перепадет из того, что собираются делать. А в кино я наконец-то дожила до роли Бабы яги и лесной ведьмы. Первый фильм - «Лукоморье», а второй - «Тридевятое царство». Я не знаю, может, они потом поменяют название, но на данный момент пока так. Есть у меня мечта сыграть Екатерину Великую. Зачем нам невеликие-то? Невеликих полно. Все её уже сыграли, а я еще нет», - рассказала Валюшкина.

Ранее стало известно, что театр Моссовета готовит новых «Трех мушкетеров», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеатрТеатр Имени МоссоветаКиноАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры