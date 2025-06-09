Звезда «Дома-2» Водонаева призналась, что любит группу «Король и шут»

Алена Водонаева в беседе со спецкором НСН заявила, что слушает рок, любит качественную поп-музыку, а также назвала Диму Билана крашем.

Телеведущая и блогер Алена Водонаева призналась специальному корреспонденту НСН, что ее любимая группа - «Король и Шут».

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«Вообще, я – рокер. Люблю «Короля и Шута», Nautilus Pompilius, Егора Летова, «Кино», Nirvana, AC/DC. Мне вообще не нравится наша эстрада, но я люблю качественную попсу. Например, я очень уважаю творчество Димы Билана. Я действительно считаю, что он - краш сердца. А если бы я решила начать музыкальную карьеру, то записала бы трек с Богданом Титомиром. А вот за конкурсом "Интервидение" я не слежу», - сказала Водонаева на мероприятии Marie Claire Blogger Party 2025.

Ранее певица Анита Цой в беседе со спецкором НСН рассказала, что в сфере креативных индустрий все очень заинтригованы международным конкурсом «Интервидение»-2025.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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