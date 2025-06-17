Актер Дюжев назвал бессмысленным создание ремейков «Бригады» и «Жмурок»
Создание ремейков таких культовых российских проектов, как «Бригада» и «Жмурки», не имеют смысла. Об этом в интервью ТАСС заявил заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев.
Он указал, что в «Бригаде» и «Жмурках» их создатели Алексей Сидоров и Алексей Балабанов отразили «свои наблюдения жизни».
По его мнению, оправдать ремейк можно только в случае, когда действие оригинала переносится в другие условия, например, в другое время или на другую планету.
«Тогда я понимаю, что режиссёр хочет донести, но в основном это оправдание», - заключил Дюжев.
Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил «Радиоточке НСН», что тема 1990-х годов себя исчерпала и бандитские истории в современных реалиях не актуальны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская инициатива»
- Россияне потратили более 350 млн рублей на концерты за праздники
- Актер Дюжев назвал бессмысленным создание ремейков «Бригады» и «Жмурок»
- Фетисов: Россия уже не очень-то хоккейная держава
- СМИ: Трамп заявил, что не настроен на переговоры с Ираном
- ПВО уничтожила 24 украинских БПЛА над пятью регионами
- Путин назначил нового посла в Гайане
- Илон Маск опубликовал результаты своего теста на наркотики
- Три корабля загорелись вблизи Ормузского пролива у берегов Ирана
- В Тюмени два человека погибли при обрушении на строительной площадке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru