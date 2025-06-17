Актер Дюжев назвал бессмысленным создание ремейков «Бригады» и «Жмурок»

Он указал, что в «Бригаде» и «Жмурках» их создатели Алексей Сидоров и Алексей Балабанов отразили «свои наблюдения жизни».

По его мнению, оправдать ремейк можно только в случае, когда действие оригинала переносится в другие условия, например, в другое время или на другую планету.

«Тогда я понимаю, что режиссёр хочет донести, но в основном это оправдание», - заключил Дюжев.

Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил «Радиоточке НСН», что тема 1990-х годов себя исчерпала и бандитские истории в современных реалиях не актуальны.

