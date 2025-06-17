Актер Дюжев назвал бессмысленным создание ремейков «Бригады» и «Жмурок»

Создание ремейков таких культовых российских проектов, как «Бригада» и «Жмурки», не имеют смысла. Об этом в интервью ТАСС заявил заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев.

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Он указал, что в «Бригаде» и «Жмурках» их создатели Алексей Сидоров и Алексей Балабанов отразили «свои наблюдения жизни».

По его мнению, оправдать ремейк можно только в случае, когда действие оригинала переносится в другие условия, например, в другое время или на другую планету.

«Тогда я понимаю, что режиссёр хочет донести, но в основном это оправдание», - заключил Дюжев.

Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил «Радиоточке НСН», что тема 1990-х годов себя исчерпала и бандитские истории в современных реалиях не актуальны.

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ФОТО: Дмитрий Дюжев. Кадр из фильма "Жмурки"
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