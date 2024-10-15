«Свет зрителю и первая премия»: Актер Мищенко о спектакле Гарика Сукачева

«Премии сегодня обязательно нужны, потому что это есть такой стимул для будущих работ, для актеров, режиссеров, для будущих спектаклей. Это дает жизнь дальше. Я считаю, что это как поощрение за то, что ты сделал, чего-то достигаешь, добиваешься. Тебя оценивают другие люди, для которых ты это делаешь, зрители и так далее. Это обязательно необходимо делать. Я всю жизнь проработал в «Современнике», я столько сыграл ролей, у меня не было ни одной театральной премии. Для меня это первая, это наша общая премия», - рассказал он.

Мищенко также отметил, что спектакль «Сашашишин» - это настоящее искусство, которое несет свет.

«Публика всегда разная. Она живет в том времени, в котором эта публика находится. И мы в то же время живем. Когда в 1956 году организовывался «Современник», он отвечал за это слово, современный взгляд на жизнь. Я считаю, что сегодня мы должны нести эту эстафету, не идти на поводу у зрителя, а наоборот, его подтягивать к такому уровню, когда искусство несет благо, не разрушает, а созидает. И наш спектакль, который называется «Сашашишин», который сегодня Игорь Иванович Сукачев представил как режиссер…Он так и задумывал этот спектакль - про любовь. Хотя роман очень такой тяжелый, там много всего, темных сторон очень много. И он выбрал то, что несет свет. Он собрал этот свет и показал зрителю», - отметил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой рассказал специальному корреспонденту НСН, что премии в области культуры побуждают людей интересоваться искусством.

