При этом сокращение оригинального контента вряд ли приведет к росту зарубежных проектов на стримингах, добавил он.

«Приобретать права на показ по умолчанию дешевле, чем что-то создавать, если мы не говорим про съемки любительского фильма в сравнении с лицензированием дорогущего блокбастера. Российские сервисы с 2022 года лишены возможности лицензировать значимый объем контента голливудских студий, и неплохо сориентировались в ассортименте доступного иностранного контента. Наиболее интересные ниши уже хорошо представлены. К примеру, турецкий контент внезапно из нишевого превратился в мейнстримный. Также корейский контент, независимый европейский и американский приходит в каталоги онлайн-кинотеатров легально и ровно в тех объемах, в которых позволяют спрос и российское законодательство», - пояснил глава Ассоциации «Интернет-видео».

Данные исследования рынка онлайн-кинотеатров, представленного ГфК-Русь, свидетельствуют о том, что с января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%. Помимо прочего в первом квартале года бесплатный пробный период подписки выбрали для себя 54% горожан, что тоже стало рекордом, передает «Радиоточка НСН».

