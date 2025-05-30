БУТИНА И ЭКШЕН



C 4 июня на онлайн-кинотеатре Okko появится четвертая серия «Тюремного дневника», основанного на реальной истории Марии Бутиной, обвиненной в шпионаже во время учебы в США. Главную роль в проекте исполнила Мария Лопатина.

В разговоре с НСН сама Бутина подчеркивала, что принимала участие в съемках в качестве продюсера. По ее словам, сериал получился полностью автобиографическим, декорации создавались по памяти, а значки ФБР и вовсе делались вручную.

«Я видела финальный результат, но не хотела бы высказывать свое мнение, довольна я или нет. Я хотела бы услышать мнение аудитории, потому что главный вопрос в том, смогли ли мы донести мысль. Смогли ли мы показать, что быть добрым хорошо, а быть наивным может быть опасно. В этом главная мысль сериала», - поделилась она.

Совместно Start и Okko также представят с 11 июня зрелищный сериал «Высокий сезон» с экстремальными трюками в кадре. Проект режиссера Стаса Иванова, известного зрителю по криминальной драме «ЮЗЗЗ», расскажет историю молодой пары, которая решила провести отпуск во Вьетнаме. Однако за границей девушка случайно встречает бывшего молодого человека, которого считала погибшим, после чего героиня пропадает.

Съемки сериала проходили на трех языках – русском, английском и вьетнамском. Среди локаций несколько городов Вьетнама — Фанранге, Нячанге и Хошимине. В кадре можно будет увидеть Павла Попова («Жить жизнь», «Золотое дно»), Анну Завтур («Лихие», «Цикады»), Артура Бесчастного («На автомате», «Опасная близость»), а также Сергея Горошко (киновселенная «Майора Грома», «Содержанки 4») и многих других актеров.

За создание экшен-драмы отвечали кинокомпании Lazy Sunday, Media Distribution Company, IDI METRA ENTERPRISE и Chanh Phuong Films. Зрителя ждет множество боевых и трюковых сцен, потому не обошлось без каскадеров. За постановку драк и не только на площадке отвечала команда каскадеров Team X, которая также работала над фильмами Спайка Ли.

Первые две серии появятся в онлайн-кинотеатрах Start и Okko 11 июня, далее эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам.