Золушка и Маргарита: С какими героинями чаще всего себя ассоциируют россиянки

В преддверии 8 марта аналитики онлайн-кинотеатра KION провели опрос среди россиянок и выяснили, с какими героинями фильмов и книг они чаще всего себя ассоциируют. Результаты опроса публикует НСН.

Девушки в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего ассоциируют себя с Беллой Свон из саги «Сумерки», следует из опроса, проведенного аналитиками онлайн-кинотеатра KION, результаты которого есть в распоряжении НСН.

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Самые юные участницы опроса рассказали, что также ассоциируют себя с Эльзой из мультфильма «Холодное сердце» и Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц». Респондентки признались, что им нравится в выбранных героинях смелость, внешность и доброта.

Самыми популярными героинями среди девушек 25-34 лет стали Золушка, Гермиона Грейнджер из фильмов и книг о Гарри Поттере, Элизабет Беннет из книги и фильма «Гордость и предубеждение», Роза из фильма «Титаник» и Эльза из мультфильма «Холодное сердце». Больше 70% участниц опроса заявили, что им в этих героинях нравятся доброта, смелость, интеллект и ум.

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Респондетки в возрасте от 35 до 44 лет в качестве героини, с которой они чаще всего ассоциировали себя, называли Скарлетт О’Хара, Золушку, Катерину из «Москва слезам не верит», Тосю из фильма «Девчата» и Настеньку из фильма «Морозко». Больше 70% опрошенных ценят в героинях целеустремленность, смелость и интеллект.

Среди опрошенных в возрасте от 45 лет помимо Катерины из кинофильма «Москва слезам не верит» популярной героиней стала Маргарита из «Мастера и Маргариты». Больше всего россиянки в возрасте от 45 выбирали этих героинь за целеустремленность, ум и доброту. Эти качества отметили более 60% опрошенных.

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ФОТО: Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
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