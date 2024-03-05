Золушка и Маргарита: С какими героинями чаще всего себя ассоциируют россиянки
В преддверии 8 марта аналитики онлайн-кинотеатра KION провели опрос среди россиянок и выяснили, с какими героинями фильмов и книг они чаще всего себя ассоциируют. Результаты опроса публикует НСН.
Девушки в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего ассоциируют себя с Беллой Свон из саги «Сумерки», следует из опроса, проведенного аналитиками онлайн-кинотеатра KION, результаты которого есть в распоряжении НСН.
Самые юные участницы опроса рассказали, что также ассоциируют себя с Эльзой из мультфильма «Холодное сердце» и Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц». Респондентки признались, что им нравится в выбранных героинях смелость, внешность и доброта.
Самыми популярными героинями среди девушек 25-34 лет стали Золушка, Гермиона Грейнджер из фильмов и книг о Гарри Поттере, Элизабет Беннет из книги и фильма «Гордость и предубеждение», Роза из фильма «Титаник» и Эльза из мультфильма «Холодное сердце». Больше 70% участниц опроса заявили, что им в этих героинях нравятся доброта, смелость, интеллект и ум.
Респондетки в возрасте от 35 до 44 лет в качестве героини, с которой они чаще всего ассоциировали себя, называли Скарлетт О’Хара, Золушку, Катерину из «Москва слезам не верит», Тосю из фильма «Девчата» и Настеньку из фильма «Морозко». Больше 70% опрошенных ценят в героинях целеустремленность, смелость и интеллект.
Среди опрошенных в возрасте от 45 лет помимо Катерины из кинофильма «Москва слезам не верит» популярной героиней стала Маргарита из «Мастера и Маргариты». Больше всего россиянки в возрасте от 45 выбирали этих героинь за целеустремленность, ум и доброту. Эти качества отметили более 60% опрошенных.
Ранее россияне назвали семью Уизли из Гарри Поттера примером для подражания, напоминает «Радиоточка НСН».
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