Золушка и Маргарита: С какими героинями чаще всего себя ассоциируют россиянки

Самые юные участницы опроса рассказали, что также ассоциируют себя с Эльзой из мультфильма «Холодное сердце» и Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц». Респондентки признались, что им нравится в выбранных героинях смелость, внешность и доброта.

Самыми популярными героинями среди девушек 25-34 лет стали Золушка, Гермиона Грейнджер из фильмов и книг о Гарри Поттере, Элизабет Беннет из книги и фильма «Гордость и предубеждение», Роза из фильма «Титаник» и Эльза из мультфильма «Холодное сердце». Больше 70% участниц опроса заявили, что им в этих героинях нравятся доброта, смелость, интеллект и ум.