Россияне назвали семью Уизли из Гарри Поттера примером для подражания
Примером идеальной русской семьи стали Ростовы из романа Льва Толстого «Война и мир», сообщили НСН в «Читай-городе».
Россияне назвали семью Уизли из Гарри Поттера примером для подражания, сообщили НСН в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город». Компания провела опрос среди подписчиков книжных пабликов в Telegram и VK.
Респондентов спросили, какая литературная семья является для них примером. Так, 253 человека ответили, что такого примера в литературе для них нет. Самое большое количество голосов (130) получила семья Уизли из цикла о Гарри Поттере (7%).
Еще одну английскую семью также посчитали идеальной 25 человек, речь о семье Беннетов из романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.
Примером идеальной русской семьи стали Ростовы из романа Льва Толстого «Война и мир» (78 голосов). Столько же голосов отдано за семейство Марч из книги Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».
Ранее сообщалось, что Гарри Поттер, Терминатор и Штирлиц вошли в топ-3 любимых персонажей россиян из мира кино. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-кинотеатра KION и компании МТС, с которыми ознакомилась «Радиоточка НСН».
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