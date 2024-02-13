Россияне назвали семью Уизли из Гарри Поттера примером для подражания

Примером идеальной русской семьи стали Ростовы из романа Льва Толстого «Война и мир», сообщили НСН в «Читай-городе». 

Россияне назвали семью Уизли из Гарри Поттера примером для подражания, сообщили НСН в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город». Компания провела опрос среди подписчиков книжных пабликов в Telegram и VK.

Респондентов спросили, какая литературная семья является для них примером. Так, 253 человека ответили, что такого примера в литературе для них нет. Самое большое количество голосов (130) получила семья Уизли из цикла о Гарри Поттере (7%).

Еще одну английскую семью также посчитали идеальной 25 человек, речь о семье Беннетов из романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.

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Примером идеальной русской семьи стали Ростовы из романа Льва Толстого «Война и мир» (78 голосов). Столько же голосов отдано за семейство Марч из книги Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».

Ранее сообщалось, что Гарри Поттер, Терминатор и Штирлиц вошли в топ-3 любимых персонажей россиян из мира кино. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-кинотеатра KION и компании МТС, с которыми ознакомилась «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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