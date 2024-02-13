Россияне назвали семью Уизли из Гарри Поттера примером для подражания, сообщили НСН в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город». Компания провела опрос среди подписчиков книжных пабликов в Telegram и VK.

Респондентов спросили, какая литературная семья является для них примером. Так, 253 человека ответили, что такого примера в литературе для них нет. Самое большое количество голосов (130) получила семья Уизли из цикла о Гарри Поттере (7%).

Еще одну английскую семью также посчитали идеальной 25 человек, речь о семье Беннетов из романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.