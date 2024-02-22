«Японская манга и фэнтези»: Названы любимые книги мужчин в 2023 году
Мужчины предпочитают книги в жанре фэнтези, но в качестве подарка им чаще дарят бизнес-литературу, заявили НСН в «Читай-городе».
Любимыми книгами мужчин в 2023 году стали «Бронепароходы» Алексея Иванова, «Зеленый свет» Мэттью Макконахи, «Слово пацана» Роберта Гараева и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, сообщили НСН в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».
Одни из самых любимых жанров среди мужчин – японская манга и фэнтези. В манге наиболее популярны циклы Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила» и «Берсерк» Кэнтаро Миуры. Среди фэнтези – «Дюна» Фрэнка Герберта и «Ведьмак» Анджея Сапковского.
А вот женщины чаще всего в подарок для мужчин выбирают бизнес-литературу, книги по мотивам компьютерных игр, про спорт и кулинарию.
Отмечается, что мужчины за 2023 год потратили на книги в два раза меньше, чем женщины – 3,5 миллиарда рублей. Доля мужчин среди покупателей книг составляет 30%.
Самой покупаемой бумажной книгой в 2023 году стала «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, цифровой — «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Рейтинг наиболее популярных произведений русской классики ранее опубликовала федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и книжный сервис Литрес, проанализировав покупки за прошлый год и бесплатные скачивания, передает «Радиоточка НСН».
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