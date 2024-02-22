«Японская манга и фэнтези»: Названы любимые книги мужчин в 2023 году

А вот женщины чаще всего в подарок для мужчин выбирают бизнес-литературу, книги по мотивам компьютерных игр, про спорт и кулинарию.

Отмечается, что мужчины за 2023 год потратили на книги в два раза меньше, чем женщины – 3,5 миллиарда рублей. Доля мужчин среди покупателей книг составляет 30%.

Самой покупаемой бумажной книгой в 2023 году стала «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, цифровой — «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Рейтинг наиболее популярных произведений русской классики ранее опубликовала федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и книжный сервис Литрес, проанализировав покупки за прошлый год и бесплатные скачивания, передает «Радиоточка НСН».

