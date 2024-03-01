Сборы фильма «Мастер и Маргарита» достигли двух миллиардов рублей

По состоянию на 1 марта сборы составили 2 000 562 243. Это третий российский фильм с начала года, достигший такого показателя.

Картина по мотивам романа Михаила Булгакова вышла в прокат 25 января. Главные роли исполнили Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

Ранее отметку в два миллиарда рублей преодолели фильмы «Бременские музыканты» Алексея Нужного и «Холоп-2» Клима Шипенко, напоминает «Радиоточка НСН».

