В Малом театре поддержали отказ «Золотой маски» от актерских номинаций

Выдающаяся игра актера невозможна без огромного количества людей, готовивших спектакль, сказал в эфире НСН Алексей Дубровский.

Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский объяснил специальному корреспонденту НСН, в чем плюсы нововведений премии «Золотая маска», а также рассказал, чем его театр удивит зрителей в новом сезоне.

Председатель Союза театральных деятелей России, президент премии и фестиваля «Золотая маска» Владимир Машков ранее рассказал НСН, почему организаторы премии решили отказаться от персональных номинаций. Дубровский указал на «рациональное зерно» этих изменений.

«Театр — дело коллективное»: Машков раскрыл истинный смысл премии «Золотая Маска»
«Если спектакль получает премию, то действительно эту премию получают все: актеры, режиссер, художник, о ней могут говорить и сотрудники театра, и реквизиторы, и монтировщики. В изменении номинаций есть рациональное зерно, потому что театр – дело коллективное. Мы видим одного актера, но не будь за ним огромного количества людей, он бы не сыграл так, чтобы получить премию за выдающуюся игру. Мне кажется, это очень правильное решение», - подчеркнул он.

Дубровский также рассказал, что Малый театр представит в новом сезоне премьеры на пяти сценах.

«Мы выпускаем семь-восемь премьер. Малый театр обладает пятью сценами, две из них большие. Там, конечно, должны осуществляться масштабные постановки, в том числе "Анна Каренина" и "Белая гвардия"», которые выйдут в этом сезоне. На нашей сцене на Большой Ордынке также выйдут несколько больших спектаклей. Для постановок меньшего масштаба у нас есть малая сцена на Ордынке, есть новая камерная сцена на Серпуховской, где тоже будет ряд премьер. Наших зрителей ждет много разного: и камерного, и масштабного, спектакли на 800, на 600, на 100 и даже на 70 мест», - заключил собеседник НСН.
«Страусиная политика?»: Михаил Барщевский объяснил острые спектакли в своем театре

Театральный критик Ольга Галахова ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», какие постановки московских театров надо обязательно посмотреть в сезоне 2024-25.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алена Бжахова
ТЕГИ:ТеатрыЗолотая Маска

Горячие новости

Все новости

партнеры