BadComedian рассказал, чего ждет от «Войны и мира» Андреасяна
«Онегин» Сарика Андреасяна был дословным повторением произведения Александра Пушкина, однако объем романа Льва Толстого не позволит режиссеру вновь пойти по схожему пути, отметил в эфире НСН Евгений Баженов.
Режиссеры в последние годы проявляют повышенный интерес к сказочным сюжетам, к литературным же произведениям и раньше обращались довольно часто, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Самыми ожидаемыми киноадаптациями литературных произведений для россиян стали экранизации произведений Стругацких, следует из исследования «Ростелекома», «Литрес» и LiveLib. Среди лидеров сериал «Трудно быть богом» и фильм «Отель "У погибшего альпиниста"». Также в топ-3 ожидаемых картин проект братьев Андреасян «Вовка в Тридевятом царстве». Баженов же признался, что хочет посмотреть другую работу Андреасяна.
«Я ожидаю «Войну и мир» только в контексте фильма Сарика Андреасяна, мне очень интересно, что у него получится. Это невероятно сложно еще и в конкуренции с экранизацией великого Бондарчука, который снимал с бесконечным бюджетом. Мне кажется, переплюнуть такое невозможно не только в России, но и на Западе. Очень интересно, как именно Сарик Андреасян попробует дернуть за струны души зрителя. Думаю, он попытается снять очень красиво и по оригиналу. Если взять его предыдущую экранизацию «Онегина» - там было точно по произведению Александра Пушкина, ни шагу вправо или влево. Это вроде как хорошо, но с другой стороны зачем. «Война и мир» куда обширнее, построчно экранизировать этот роман не получится, поэтому любопытно посмотреть на итоговый результат», - отметил он.
Как добавил собеседник НСН, интерес к экранизации литературы нельзя назвать новым трендом.
«Возможно, сейчас отечественные экранизации подсвечиваются сильнее из-за отсутствия конкуренции Запада, но в целом попытки киноадаптации тех же Стругацких предпринимались регулярно. Это тянется из нулевых, «Обитаемый Остров» Федора Бондарчука – один из самых высокобюджетных фильмов своего времени. Бесконечно снимаемый «Трудно быть Богом» Германа тоже был в новостной сводке. Думаю, интерес к литературе остается прежним. Сказок прибавилось в последнее время, а к классике литературы все время тянулись режиссеры. Для меня удачной адаптацией стал фильм «Гадкие лебеди» 2006 года по Стругацким, из последних проектов ничего не назову, хотя удачные экранизации наверняка были», - рассказал он.
Ранее кинорежиссер Александр Войтинский в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что около 70% голливудских фильмов сегодня основаны на авторском произведении. По его словам, при создании киноадаптации книги продюсеры рискуют куда меньше, чем при работе над новым сценарием, поскольку получают доступ к знакомому названию и готовой фанбазе.
