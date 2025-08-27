Самыми ожидаемыми киноадаптациями литературных произведений для россиян стали экранизации произведений Стругацких, следует из исследования «Ростелекома», «Литрес» и LiveLib. Среди лидеров сериал «Трудно быть богом» и фильм «Отель "У погибшего альпиниста"». Также в топ-3 ожидаемых картин проект братьев Андреасян «Вовка в Тридевятом царстве». Баженов же признался, что хочет посмотреть другую работу Андреасяна.

«Я ожидаю «Войну и мир» только в контексте фильма Сарика Андреасяна, мне очень интересно, что у него получится. Это невероятно сложно еще и в конкуренции с экранизацией великого Бондарчука, который снимал с бесконечным бюджетом. Мне кажется, переплюнуть такое невозможно не только в России, но и на Западе. Очень интересно, как именно Сарик Андреасян попробует дернуть за струны души зрителя. Думаю, он попытается снять очень красиво и по оригиналу. Если взять его предыдущую экранизацию «Онегина» - там было точно по произведению Александра Пушкина, ни шагу вправо или влево. Это вроде как хорошо, но с другой стороны зачем. «Война и мир» куда обширнее, построчно экранизировать этот роман не получится, поэтому любопытно посмотреть на итоговый результат», - отметил он.