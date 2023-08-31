«Злые и бородатые куклы!»: В Совфеде сравнили «Барби» с ужасами российского ТВ

Минкультуры должно действовать системно, запрещая не только западные, но и российские фильмы, разрушающие психику детей, заявила в интервью НСН член Совета Федерации Елена Афанасьева.

Ранее в Минкультуры отвергли идею «принудительно лицензировать» голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», завезя их копии в Россию по параллельному импорту. По словам замминистра культуры Андрея Малышева, эти картины не соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям.