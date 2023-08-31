«Злые и бородатые куклы!»: В Совфеде сравнили «Барби» с ужасами российского ТВ
Куклы Барби превращаются в Кончиту Вурст, разрушая ценности российских детей, при этом по телевизору показывают криминал и злых кукол-убийц, сказала в интервью НСН Елена Афанасьева.
Минкультуры должно действовать системно, запрещая не только западные, но и российские фильмы, разрушающие психику детей, заявила в интервью НСН член Совета Федерации Елена Афанасьева.
Ранее в Минкультуры отвергли идею «принудительно лицензировать» голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», завезя их копии в Россию по параллельному импорту. По словам замминистра культуры Андрея Малышева, эти картины не соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
«Минкульт поступает правильно, запрещая фильмы, стирающие половую идентичность, наши семейные ценности. Мы же дома используем цензуру для своих детей, запрещаем им смотреть негодяйские фильмы и порнографические каналы. И, слава Богу, что у нас есть этот внутренний цензор. Так что рано или поздно мы должны будем прийти к определенному отбору. Не знаю, фейк это или нет, но буквально вчера я увидела новые куклы Барби, которые начинают продавать в детских магазинах в Европе. Если это правда, то это совсем ужас. Барби – это Кончита Вурст, бородатая и вся волосатая. Это недопустимо! При этом у наших детей есть четкое понимание, что есть мальчики и девочки», - сказала Афанасьева.
При этом, она посетовала, что российским телеканалам почему-то не запрещают показывать жесткий для детей контент.
«Минкультуры должно действовать в этом направлении системно, а не только: это запретим, а тут разрешим, где головы отрубают. Помните, по всем каналам показывали фильм про злую куклу с ножом, которая всех убивала? Я уже неоднократно поднимала вопрос, когда работала в Госдуме и Совете Федерации: давайте пригласим федеральные каналы. Некоторые каналы, которые входят в сетку обязательного вещания, показывают с утра до вечера криминальные новости, фильмы ужасов и триллеры. С этим надо заканчивать, эти вещи должны идти ночью, когда несовершеннолетние спят», - заключила собеседница НСН.
Фильм Греты Гервиг «Барби» собрал в мире уже более $1,34 млрд и стал самым кассовым в истории кинокомпании Warner Bros. Кинокритик Давид Шнейдеров говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в случае выхода «Барби» в официальный прокат в России этот фильм «мгновенно» догнал бы «Чебурашку». При этом он подчеркнул, что «воровать нехорошо» и возмутился перспективой нелегального показа этой картины в России.
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