Минкульт назвал «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствующими российским ценностям
Голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют российским духовно-нравственным ценностям, заявил замглавы Министерства культуры России Андрей Малышев. Его слова приводит ТАСС.
В заявлении Малышева говорится, что «российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами». В качестве примера он привел «Чебурашку», «Вызов» и «Свидетель».
По его словам, сегодня отечественная киноиндустрия видит положительный момент в сокращении показов голливудских фильмов.
«Потребность импортозамещения неизбежно стимулирует увеличение объемов производства российских фильмов и сериалов, что способствует развитию отечественной кинематографии», - пояснил замминистра.
Малышев также добавил, что демонстрация российских фильмов воспитывает в зрителе национальные морально-этические ценности и патриотическое воспитание молодежи.
Ранее гендиректор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, как сегодня выживает российская киноиндустрия.
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