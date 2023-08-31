Минкульт назвал «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствующими российским ценностям

Голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют российским духовно-нравственным ценностям, заявил замглавы Министерства культуры России Андрей Малышев. Его слова приводит ТАСС.

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В заявлении Малышева говорится, что «российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами». В качестве примера он привел «Чебурашку», «Вызов» и «Свидетель».

По его словам, сегодня отечественная киноиндустрия видит положительный момент в сокращении показов голливудских фильмов.

«Потребность импортозамещения неизбежно стимулирует увеличение объемов производства российских фильмов и сериалов, что способствует развитию отечественной кинематографии», - пояснил замминистра.

Малышев также добавил, что демонстрация российских фильмов воспитывает в зрителе национальные морально-этические ценности и патриотическое воспитание молодежи.

Ранее гендиректор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, как сегодня выживает российская киноиндустрия.

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ФОТО: youtube.com / Warner Bros
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